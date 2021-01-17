ПФК ЦСКА назвал нового тренера вратарей

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении нового тренера вратарей команды.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, новым тренером голкиперов стал Дмитрий Крамаренко. Подробности соглашения с 46-летним специалистом не уточняются.

Отмечается, что Крамаренко отправится вместе с командой на зимние сборы в Кампоамор 17 января.

Крамаренко также является тренером вратарей национальной сборной Азербайджана. В разное время он работал в азербайджанских клубах «Габала» и «Нефтчи», а также в академии ЦСКА.

Ранее ЦСКА объявил об уходе тренеров Овчинникова и Онопко.