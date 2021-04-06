Акинфеев поддержал травмированного Магнуссона
- РИА Новости
«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжёлые травмы и понимаю, что это такое, терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждём!» — написал Акинфеев на своей странице в Instagram.
Защитник получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — ЦСКА (1:2).
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Магнуссон принял участие в 22 встречах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее Магнуссон заявил, что сезон для него закончен.