Акинфеев поддержал травмированного Магнуссона

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к своему партнёру по команде защитнику Хёрдуру Магнуссону, который получил серьёзную травму.
Акинфеев поддержал травмированного Магнуссона
  • РИА Новости

«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжёлые травмы и понимаю, что это такое, терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждём!» — написал Акинфеев на своей странице в Instagram.

Защитник получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — ЦСКА (1:2).

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Магнуссон принял участие в 22 встречах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Магнуссон заявил, что сезон для него закончен.

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