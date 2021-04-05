Футболист ЦСКА Магнуссон заявил, что сезон для него закончен

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон сообщил, что пропустит остаток текущего сезона из-за травмы.
Футболист ЦСКА Магнуссон заявил, что сезон для него закончен
  • РИА Новости

По его словам, 9 апреля ему предстоит операция.

«Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше», — написал Магнуссон в своём Instagram.

Исландец получил травму во втором тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1). 

В нынешнем сезоне Магнуссон провёл 22 матча за ЦСКА, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Виктор Онопко предположил, как ЦСКА изменит схему из-за травмы Магнуссона.

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