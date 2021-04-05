Онопко предположил, как ЦСКА изменит схему из-за травмы Магнуссона

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на новость о травме защитника команды Хёрдура Магнуссона.

«Магнуссона будет не хватать, это существенная потеря для ЦСКА. Он основной игрок, тем более Васин и Карпов получали мало игровой практики», — цитирует Онопко Sport24.

При этом он отметил, что и Васин, и Карпов могут успешно заменить исландца, так как один является достаточно опытным игроком, а второй уже являлся основным футболистом.

«Тренерский штаб будет пытаться его заменить, возможно, будут какие-то перестановки. Не исключаю, что поменяют схему и перейдут на игру в три центральных защитника. Может быть, кого-то могут взять под запас из молодёжки, в крайнем случае Марио Фернандес может сыграть центрального защитника, варианты есть», — сказал Онопко.

По его мнению, армейцам необходимо будет летом приобрести ещё одного центрального защитника.

Магнуссон получил травму во втором тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1).

В нынешнем сезоне Магнуссон провёл 22 матча за ЦСКА, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесёт операцию.