Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесёт операцию

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.
Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесёт операцию
  • @pfc_cska
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«Скорейшего восстановления, Хёрдур», — говорится на официальной странице ЦСКА в Twitter.

Сообщается, что в ближайшее время защитник перенесёт операцию.

Магнуссон получил травму во втором тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1). 

В нынешнем сезоне Хёрдур Магнуссон провёл 22 матча за ЦСКА, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» заявили, что участие Жиго в матче с «Локомотивом» под вопросом.

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