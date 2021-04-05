Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесёт операцию

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.

«Скорейшего восстановления, Хёрдур», — говорится на официальной странице ЦСКА в Twitter.

Сообщается, что в ближайшее время защитник перенесёт операцию.

Магнуссон получил травму во втором тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1).

В нынешнем сезоне Хёрдур Магнуссон провёл 22 матча за ЦСКА, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» заявили, что участие Жиго в матче с «Локомотивом» под вопросом.