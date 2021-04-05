В «Спартаке» заявили, что участие Жиго в матче с «Локомотивом» под вопросом
- ©spartak.com
«У Самуэля Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», — цитирует директора департамента московского клуба по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Жиго провёл 22 матча за «Спартак» и забил три мяча.
Ранее в «Спартаке» рассказали о сотрясении мозга у Жиго.