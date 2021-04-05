В «Спартаке» заявили, что участие Жиго в матче с «Локомотивом» под вопросом

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В «Спартаке» прокомментировали состояние защитника московской команды Самюэля Жиго.
В «Спартаке» заявили, что участие Жиго в матче с «Локомотивом» под вопросом
  • ©spartak.com

«У Самуэля Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», — цитирует директора департамента московского клуба по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Жиго провёл 22 матча за «Спартак» и забил три мяча.

Ранее в «Спартаке» рассказали о сотрясении мозга у Жиго.

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