В «Спартаке» заявили, что участие Жиго в матче с «Локомотивом» под вопросом

В «Спартаке» прокомментировали состояние защитника московской команды Самюэля Жиго.

«У Самуэля Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», — цитирует директора департамента московского клуба по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Жиго провёл 22 матча за «Спартак» и забил три мяча.

Ранее в «Спартаке» рассказали о сотрясении мозга у Жиго.