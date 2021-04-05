В «Спартаке» рассказали о сотрясении мозга у Жиго
«Самюэль получил сотрясение мозга в столкновении с Альмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование», — цитирует Фетисова Sport24.
В минувшей игре Жиго был заменён на 80-й минуте.
«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.
Ранее Валерий Карпин выразил несогласие с тем, что «Ростов» плохо сыграл в обороне в матче со «Спартаком».