В «Спартаке» рассказали о сотрясении мозга у Жиго

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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что защитник команды Самуэль Жиго получил сотрясение мозга в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Самюэль получил сотрясение мозга в столкновении с Альмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование», — цитирует Фетисова Sport24.

В минувшей игре Жиго был заменён на 80-й минуте.

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее Валерий Карпин выразил несогласие с тем, что «Ростов» плохо сыграл в обороне в матче со «Спартаком».

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