Карпин не согласен с тем, что «Ростов» плохо сыграл в обороне в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос об игре защитников его команды в матче с московским «Спартаком» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У «Ростова» не было защитников центральных? Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом. Что ещё? Что-то видели ещё?» — цитирует Карпина «Чемпионат».

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком».