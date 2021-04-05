Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком»
«Довольны ли игрой? В целом да. К чему готовились — делали. Обидно проигрывать, ещё и когда залетают такие голы. Ребята молодцы, могу поблагодарить. После гола Соболева во втором тайме был ключевой момент? Нет, это было до этого. Минут на десять отдали инициативу», — цитирует Карпина «Чемпионат».
По его мнению, команде удалось выдержать темп на протяжении всей игры, а проблема заключается в частых потерях мяча на своей половине поля.
«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.
Ранее Андрей Червиченко признался, что ему будет смешно, если «Спартак» станет чемпионом с нынешней его игрой в обороне.