Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Довольны ли игрой? В целом да. К чему готовились — делали. Обидно проигрывать, ещё и когда залетают такие голы. Ребята молодцы, могу поблагодарить. После гола Соболева во втором тайме был ключевой момент? Нет, это было до этого. Минут на десять отдали инициативу», — цитирует Карпина «Чемпионат».

По его мнению, команде удалось выдержать темп на протяжении всей игры, а проблема заключается в частых потерях мяча на своей половине поля.

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее Андрей Червиченко признался, что ему будет смешно, если «Спартак» станет чемпионом с нынешней его игрой в обороне.