Червиченко: будет смешно, если «Спартак» станет чемпионом с такой обороной

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня нет такого феерического отношения к сегодняшней игре, потому что были очень очевидные проблемы в обороне. Сегодня, на мой взгляд, всё решили примерно равные по фактуре и позиции игроки — это Соу в «Ростове» и Соболев. Александр оказался гораздо качественнее, использовал свои моменты», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что непонятно, как закончился бы матч, если бы Соу реализовал выход один на один в начале второго тайма.

«Спартак» — чемпион с такой защитой? Мне, на самом деле, будет смешно, если команда с такой обороной, которую мы сейчас видим у «Спартака», станет чемпионом. По духу, по характеру, по желанию — да, там ребята бьются», — добавил Червиченко.

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил Соболева с футболистом «Баварии» Робертом Левандовски.