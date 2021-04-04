Тедеско сравнил Соболева с футболистом «Баварии» Левандовски

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре нападающих команды Квинси Промеса и Александра Соболева в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Промес — качественный игрок, часто принимает правильные решения и полезен своими действиями не только Соболеву, но и всем игрокам. Саша хорош и будет ещё лучше», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что Соболев является ещё молодым игроком и постоянно работает над собой. По его мнению, форвард прибавил в работе корпусом при приёме мяча.

«Как я уже говорил, он в этом сезоне пропустил из-за травм достаточно много игр. Без него мы взяли какие-то очки, конечно, но каждой команде нужен такой нападающий. Да, без него можно справиться, но это уже будет совсем другая игра. «Бавария» без Левандовски и с ним — совершенно разная», — сказал специалист.

Соболев в игре с «Ростовом» оформил дубль.

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее Тедеско объяснил замену Самуэля Жиго в матче с «Ростовом».

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