Тедеско объяснил замену Жиго в матче с «Ростовом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему решил заменить защитника команды Самуэля Жиго в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чувствует Жиго себя хорошо. Мы его заменили, потому что мне порекомендовали это сделать наши доктора. У него был удар в голову, с такими вещами нельзя шутить. При мышечных проблемах можно как-то потянуть время, а когда дело доходит до головы — так делать нельзя», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее Тедеско признался, что не знал, что «Спартак» не выигрывал в Ростове больше семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить