Тедеско объяснил замену Жиго в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему решил заменить защитника команды Самуэля Жиго в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чувствует Жиго себя хорошо. Мы его заменили, потому что мне порекомендовали это сделать наши доктора. У него был удар в голову, с такими вещами нельзя шутить. При мышечных проблемах можно как-то потянуть время, а когда дело доходит до головы — так делать нельзя», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее Тедеско признался, что не знал, что «Спартак» не выигрывал в Ростове больше семи лет.