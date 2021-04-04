Тедеско: не знал, что «Спартак» не выигрывал в Ростове больше семи лет

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Перед игрой я не знал, что «Спартак» 7,5 года не выигрывал в Ростове, мне об этом сказали уже после. Каждый матч для нас особенный и всегда непростой, потому что соперники настраиваются таким образом, чтобы оставить все силы на поле, и «Ростов» не исключение», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» победил со счётом 3:2, набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев признался, что не понимает критики в адрес забившего в свои ворота в матче с «Ростовом» Павла Маслова.