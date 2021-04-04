Соболев не понимает критики в адрес забившего в свои ворота в матче с «Ростовом» Маслова

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался об автоголе защитника команды Павла Маслова в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не, а чего на Маслова все накинулись? Хороший парень. Ну сегодня забил в свои ворота, ничего страшного — это футбол, все допускают ошибки. Это не ошибка, бывает. Парень старается, работает. Главное — победа», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

Маслов в матче с «Ростовом» забил в свои ворота. Для него это уже второй автогол в сезоне.

Соболев оформил в минувшей игре дубль и помог команде победить со счётом 3:2. «Спартак» набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке. 

Ранее Соболев заявил, что матч с «Ростовом» получился очень тяжёлым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить