Соболев не понимает критики в адрес забившего в свои ворота в матче с «Ростовом» Маслова

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался об автоголе защитника команды Павла Маслова в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не, а чего на Маслова все накинулись? Хороший парень. Ну сегодня забил в свои ворота, ничего страшного — это футбол, все допускают ошибки. Это не ошибка, бывает. Парень старается, работает. Главное — победа», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

Маслов в матче с «Ростовом» забил в свои ворота. Для него это уже второй автогол в сезоне.

Соболев оформил в минувшей игре дубль и помог команде победить со счётом 3:2. «Спартак» набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее Соболев заявил, что матч с «Ростовом» получился очень тяжёлым.