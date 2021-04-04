Соболев заявил, что матч с «Ростовом» получился очень тяжёлым

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра очень тяжёлая, в Ростове всегда сложно. Сегодня ещё болельщиков много было. Матч хоть и был тяжёлым, но нравится, когда такая игра — все бьются, хороший темп. Хорошо, что забили в конце первого тайма. Был уверен, что мы забьём ещё», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

По словам игрока, он чувствовал, что в моменте со вторым голом его персонально опекал Алексей Козлов, но ему удалось оторваться от защитника с помощью партнёра по команде Наиля Умярова.

Соболев оформил в минувшей игре дубль и помог команде победить со счётом 3:2. «Спартак» набрал 47 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Соболев признан лучшим футболистом матча «Ростов» — «Спартак».