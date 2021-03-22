«Я жил армейским клубом»: Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА

ЦСКА прекратил сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко. Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Специалист поблагодарил футболистов и болельщиков и отметил, что проведённый в команде период был лучшим в карьере. По сообщениям СМИ, его место готовится занять Ивица Олич. Бывший нападающий клуба Валерий Масалитин предположил, что красно-синие опоздали с изменениями в тренерском штабе, а экс-полузащитник Роман Широков отметил, что на должность наставника больше бы подошёл Василий Березуцкий.

Виктор Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА. Специалист и клуб приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. По информации СМИ, наставник уже попрощался с командой. В своём заявлении он поблагодарил руководство, коллег по тренерскому штабу и болельщиков, а также признался, что для него было честью работать в клубе.

«Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Изначально сообщалось, что вслед за наставником уйдёт и Василий Березуцкий, якобы не согласный с политикой руководства относительно развития команды. Однако затем в клубе опровергли слухи о кардинальных изменениях в тренерском штабе. На своих должностях также останутся Алексей Березуцкий и Александр Ермакович.

Белорусский специалист возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор команда выиграла Суперкубок России в 2018-м, а также завоевала серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезонах 2016/17 и 2017/18 годов. В общей сложности под его руководством красно-синие провели 125 матчей в чемпионате России, что является третьим показателем в истории. Дольше Гончаренко у руля находились лишь Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев.

Как сообщают СМИ, место главного тренера ЦСКА в ближайшее время займёт бывший нападающий красно-синих Ивица Олич. Сообщается, что 22 марта он будет в Москве для подписания контракта, а на следующий день его представят футболистам.

В настоящий момент Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии. Комментируя уход ассистента, Златко Далич поддержал коллегу, но посетовал, что тот понадобится ему в ближайших отборочных матчах национальной команды на чемпионат мира 2022 года, а поиски замены займут некоторое время.

Учитывая последние результаты команды, отставка Гончаренко мало кого удивила. В то же время многие предположили, что ЦСКА выбрал для этого неправильное время. По мнению Виктора Онопко, покинувшего тренерский штаб в межсезонье, стоило дождаться окончания чемпионата. А экс-нападающий Валерий Масалитин уверен, что расставание со специалистом должно было произойти гораздо раньше.

«Как это всё аукнется ЦСКА, мы посмотрим летом, сезон может качнуться в любую сторону. Большой минус в том, что Олич вообще не имел никакого опыта работы главным тренером. Недавно освободился Сергей Игнашевич, возможно, стоило бы его поставить. Он хоть какой-то опыт работы главным тренером — может, и неудачный — имеет. Убрали бы лучше Гончаренко после «Ростова», человек бы уже начал команду готовить. Мне кажется, ЦСКА по итогу от этого только проиграл», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Грядущее назначение Олича также вызвало множество вопросов. Большинство экспертов сошлись во мнении, что столь амбициозной команде нужен более опытный специалист. Так, по словам члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина, руководство клуба «играет в лотерею», пытаясь «найти своего Гвардиолу», который приведёт его к чемпионству.

А экс-полузащитник красно-синих и сборной России Роман Широков предположил, что более подходящей кандидатурой был бы один из братьев Березуцких.

«Вася давно в системе армейцев, он знает всех игроков, да и менять по большому счёту ничего не надо было бы. Сложно сказать, насколько оправданно сейчас назначение Олича. Наверное, было бы правильно это сделать зимой. Нельзя сказать, что ЦСКА шатало в этом сезоне, они всегда были стабильны, находились в пятёрке, были и на втором месте. Я думаю, что они так до последнего тура и будут бодаться», — приводит слова Широкова Sport24.

В то же время бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил положительные стороны возможного назначения Олича.

«Единственный плюс, который возможен в краткосрочной перспективе, — это дополнительные эмоции, которые могут получить игроки с приходом нового тренера. Все футболисты будут максимально заинтересованы проявить себя, показать товар лицом. Как мне кажется, здесь расчёт как раз на эмоциональность», — сказал Хомуха в интервью «РБ».

Что касается дальнейшей судьбы Гончаренко, то, по сведениям сразу нескольких СМИ, в следующем сезоне он сменит Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара». Эту информацию подтверждают слухи о том, что белорусский специалист вёл переговоры с клубом Сергея Галицкого ещё в межсезонье.