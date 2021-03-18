Дубль Вендела, удаление Ахметова и отражённый Акинфеевым пенальти: как «Зенит» в гостях обыграл ЦСКА в 23-м туре РПЛ

Московский ЦСКА на своём поле потерпел поражение от «Зенита» в 23-м туре чемпионата России по футболу. На голы Хосе Саломона Рондона и Николы Влашича подопечные Сергея Семака ответили дублем Вендела и точным ударом Артёма Дзюбы. При этом большую часть второго тайма хозяева провели в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова. Также встреча на «ВЭБ Арене» запомнилась яркой игрой Игоря Акинфеева, обновившего рекорд РПЛ по числу отражённых пенальти.

В преддверии 23-го тура чемпионата России многие сходились во мнении, что именно встреча между ЦСКА и «Зенитом» может стать одной из решающих в борьбе за первое место в РПЛ. Подобной точки зрения придерживались бывший нападающий армейцев Ивица Олич и двукратный чемпион России в составе петербуржцев Роман Широков, а экс-тренер красно-синих Виктор Онопко и вовсе заявлял, что в этом матче на кону будут стоять золотые медали. И основания делать подобные заявления действительно были.

В случае успеха подопечные Виктора Гончаренко до двух очков сокращали отставание от лидеров турнирной таблицы и до предела закручивали интригу в сражении за трофей. В противном случае гости не только брали верх над принципиальным оппонентом, но и увеличивали гандикап.

Дополнительной мотивацией для хозяев могли послужить не только обидное поражение в предыдущем туре от одного из главных аутсайдеров первенства — «Арсенала», но и серия неудач в противостоянии с петербуржцами. В последних 13 матчах в рамках премьер-лиги ЦСКА потерпел шесть поражений и одержал лишь одну победу. В ноябре 2018-го красно-синие взяли верх со счётом 2:0, благодаря точным ударам Фёдора Чалова и Арнора Сигурдссона. На этот раз россиянин и исландец также находились в распоряжении Гончаренко, но начали игру на скамейке.

Также перед матчем одна из главных интриг (применительно к армейцам) заключалась в состоянии Марио Фернандеса, покинувшего поле по ходу встречи с «Арсеналом». В одном из эпизодов той игры защитнику попали ногой по голове, он получил ушиб и ссадины мягких тканей. Однако футболист сборной России сумел восстановиться и в поединке с «Зенитом» занял место на правом краю обороны.

Наверняка многие ожидали, что после неудачного выступления в 22-м туре Гончаренко проведёт масштабную ротацию состава, но белорусский наставник решил иначе. Изменения коснулись лишь средней линии — в паре с Ильзатом Ахметовым вышел не Георгий Марадишвили, а Иван Обляков. При этом и Чидера Эджуке, и Константин Кучаев остались на своих местах. Особое внимание ожидаемо уделялось фигуре Хосе Саломона Рондона, готовившегося впервые сыграть против бывшей команды.

Что касается «Зенита», то Сергей Семак по-прежнему не мог рассчитывать на травмированных Михаила Кержакова и Себастьяна Дриусси. При этом если первого успешно заменил Андрей Лунёв, то отсутствие второго заметно ограничило атакующий потенциал действующих чемпионов. Положительным же моментом стало возвращение в обойму Малкома, пропустившего более месяца из-за повреждения колена, полученного в игре со сборной Иордании. Бразилец отправился в Москву, но в старте не оказался. Главный тренер сине-бело-голубых не стал менять победный состав и ограничился лишь одним изменением — место Дмитрия Чистякова в центре обороны занял отбывший дисквалификацию Деян Ловрен.

Центральный матч 23-го тура РПЛ начался с десятиминутным опозданием относительно графика. Лидеры лиги и прибывшие на «ВЭБ Арену» болельщики были вынуждены ждать окончания трансляции игры «Ротор» — «Ростов» (0:4). Однако первые минуты встречи получились довольно богатыми на события и стали достойной компенсацией за сверхурочное пребывание на стадионе. За четверть часа соперники нанесли четыре удара по воротам, и три из них пришлись на долю «Зенита». Активнее остальных был Далер Кузяев, который сначала опасно пробил издали, а затем чуть было не наказал армейцев за нерасторопность. Бахтиёр Зайнутдинов зазевался на границе штрафной и допустил потерю, но российский хавбек был неточен.

ЦСКА в ответ взял контроль над мячом и на правах хозяев попытался действовать первым номером, но первое время это не приносило дивидендов. Хозяева преимущественно атаковали через правый фланг и полагались на забросы в штрафную на габаритного Рондона, но либо Константин Кучаев не мог справиться с Дугласом Сантосом, либо венесуэльца накрывали защитники. Тем примечательнее, что чуть ли не первая атака с левого края завершилась голом. Эджуке оставил не у дел Магомеда Оздоева и нашёл передачей голову Хосе Саломона, поразившего ворота бывшего клуба.

Главным действующим лицом последних 15 минут тайма стал Игорь Акинфеев, причём сначала он отличился со знаком «минус». Голкипер ЦСКА крайне неудачно сыграл на выходе и позволил Артёму Дзюбе восстановить паритет. Но уже в концовке он вернул должок капитану сборной России. Главному арбитру Евгению Кукуляку пришлось прибегнуть к просмотру видеоповтора, чтобы увидеть игру рукой Фернандеса и назначить 11-метровый в ворота хозяев. К «точке» подошёл Дзюба, но пробил так же неудачно, как в противостоянии с «Рубином». Вратарь среагировал и обновил рекорд РПЛ по числу отражённых пенальти.

Первые восемь минут второго тайма обернулись кошмаром для ЦСКА. Сначала подопечные Гончаренко провалились в собственной штрафной при розыгрыше аута и позволили Венделу оформить первый гол после переезда в Санкт-Петербург. Бразильский хавбек получил скидку от Дзюбы и неотразимо пробил под перекладину. А затем судья Кукуляк окончательно развеял все домыслы, что его пребывание в своё время в дубле армейцев могло сказаться на объективности в ключевой встрече тура. Арбитр показал прямую красную карточку Ахметову за грубый фол против Кузяева и оставил красно-синих в меньшинстве.

В неравных составах ЦСКА было очень сложно соперничать с «Зенитом». Армейцы по-прежнему старались действовать первым номером, но превосходящие силы петербуржцев без особых проблем сдерживали их набеги. Один из самых опасных моментов возник на 75-й минуте, когда в штрафной оказались Рондон, Зайнутдинов и Влашич. Возможность пробить предоставили хорвату, но тот замешкался и упустил свой шанс. Расплата последовала незамедлительно. Кузяев подтвердил статус одного из самых активных игроков гостей и совершил очередной рейд на половину поля противника, после чего последовал пас на Вендела. Бразилец «расстрелял» Акинфеева и оформил первый дубль в карьере.

Вплоть до самой концовки встречи ЦСКА не мог создать серьёзных проблем защитникам «Зенита» и чуть было не пропустил в четвёртый раз. Акинфеев отразил удар, но, как показалось на повторе, позволил мячу пересечь линию. Тем не менее, видеоассистент и главный арбитр никак не отреагировали на этот эпизод. Всё шло к уверенной победе гостей, но на 90-й минуте хозяева получили право сами исполнить пенальти. Эмиль Бохинен спровоцировал на фол вышедшего на замену Алексея Сутормина и отметился полезным действием в своём дебюте за москвичей. В отличие от Дзюбы, Влашич пробил неотразимо и до минимума сократил разрыв в счёте.

В компенсированное время Фернандес имел возможность свести матч вничью, но заброс в штрафную оказался слишком сильным. ЦСКА в третий раз подряд проиграл «Зениту» в РПЛ и упустил возможность сократить отставание от лидера. После 23 туров их разделяют восемь очков.