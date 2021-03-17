Влашич заявил, что в Хорватии считают «Зенит» сильнейшим клубом России

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал, что в Хорватии знают о Российской премьер-лиге (РПЛ).
Влашич заявил, что в Хорватии считают «Зенит» сильнейшим клубом России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Что о «Зените» и ЦСКА говорят в Хорватии? Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов. Просто все знают, что самые большие клубы в России — ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причём сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов», — приводит слова Влашича пресс-служба армейцев.

Он отметил, что в Хорватии мало людей будут смотреть РПЛ, но за еврокубками следят активно.

«В данный момент в Хорватии в основном считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение», — добавил Влашич.

Матч 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится 17 марта. Начало — в 20:00 мск. 

ЦСКА набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в первенстве и опережает армейцев на пять очков.

Ранее стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура РПЛ.

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