Чудо-удар Караваева и голы воспитанников «Спартака»: как «Зенит» разгромил «Ахмат», а ЦСКА проиграл «Арсеналу» в РПЛ

В рамках 22-го тура свои матчи провели лидеры чемпионата России по футболу. «Зенит» забил четыре мяча во втором тайме и сломил сопротивление «Ахмата». Причём первый из них оформил Вячеслав Караваев, эффектно пробив в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. В свою очередь, ЦСКА в гостях потерпел поражение от «Арсенала», доигрывавшего матч вдевятером. В составе туляков отличились воспитанники «Спартака» Владислав Пантелеев и Александр Ломовицкий, а москвичи на 26-й минуте лишились Марио Фернандеса, получившего травму головы.

Окончание «сухой» серии «Арсенала»

На бумаге ЦСКА считался явным фаворитом в противостоянии с «Арсеналом». Как минимум по той причине, что после 21-го тура коллективы располагались на противоположных полюсах турнирной таблицы — армейцы занимали второе место, а «пушкари» не только располагались на предпоследнем, 15-м, но и имели в пассиве безвыигрышную серию из десяти матчей. Причём в последних семи они не ни отметились ни одном голом, а соотношение забитых и пропущенных мячей составила 0:11. Однако красно-синие не смогли воспользоваться этим и неожиданно уступили, причём не помогло даже возвращение в основу Игоря Акинфеева.

На протяжении всего матча гости часто ошибались в передачах (76% точных пасов) и с большим трудом доставляли мяч на чужую треть поля. После первого тайма у ворот «Арсенала» было произведено лишь 17% активных действий — вдвое меньше, чем у владений Игоря Акинфеева. Во второй половине ситуация улучшилась (25% — 29% по итогам встречи), но не кардинально. Возможно, причина в желании футболистов ЦСКА непременно играть низом, что с учётом снегопада и плохого состояния газона было не лучшим вариантом. Хотя наличие в составе габаритного Хосе Саломона Рондона давало возможность полагаться на забросы.

Ошибочность ставки на короткий пас подтверждает и тот факт, что единственный мяч был забит после навеса в штрафную. Игорь Дивеев откликнулся на кросс в исполнении Констатина Марадишвили, а Наир Тикнизян оказался расторопнее всех и пробил низом. Правда, произошло это лишь на 90-й минуте, а вырвать ничью не помогли даже последовавшие удаления в составе хозяев. С разницей в две минуты вторые жёлтые карточки получили Валерий Громыко и Александр Довбня.

К этому моменту «Арсенал» уже имел комфортное преимущество. Под конец первого тайма хозяева прервали неудачную серию и отличились дважды, причём оба раза это сделали воспитанники московского «Спартака». Сначала Владислав Пантелеев реализовал пенальти за нарушение правил на Данииле Хлусевиче, а спустя три минуты Александр Ломовицкий завершил контратаку точным ударом из-за пределов штрафной.

Помимо поражения в противостоянии с аутсайдером и потери важнейших очков, ЦСКА лишился одного из лидеров команды. В середине первого тайма Марио Фернандес споткнулся о ногу Константина Кучаева и упал на газон, после чего ему на лицо нечаянно наступил Ломовицкий. У футболиста сборной России открылось кровотечение, а поле он смог покинуть лишь на носилках. Впоследствии сообщалось, что защитник был экстренно доставлен в больницу, где ему диагностировали ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица. Тем примечательнее, что изначально он должен был пропустить встречу из-за перебора жёлтых карточек, но КДК РФС отменил «горчичник», полученный в игре с «Ахматом».

Четыре гола «Зенита» за тайм

Таким образом, «Зенит» получил отличный шанс увеличить отрыв от ЦСКА и укрепить свои позиции во главе таблицы. Однако по первому тайму матча с «Ахматом» могло сложиться впечатление, что действующий чемпион также не сможет избежать потери очков. Подопечные Сергея Семака хоть и владели солидным территориальным преимуществом (64% — 36%), но имели серьёзные проблемы в плане созидания. Грозненцы противопоставили сопернику активный прессинг и до минимума сократили число опасных моментов у собственных ворот, при этом сами неоднократно заставляли вступать в игру Андрея Лунёва. За первые 45 минут они отметились четырьмя ударами в створ, превзойдя по этому показателю самую результативную команду России.

Сложно сказать, как именно завершилась бы эта встреча, если бы не гол Вячеслава Караваева на 52-й минуте. После перерыва проблемы «Зенита» никуда не ушли, а опасные эпизоды у ворот Гиорги Шелии возникли столь же нерегулярно, как и ранее. Но неотразимый удар в дальнюю девятку изменил ход игры и заставил «Ахмат» действовать в гораздо более открытой манере, за что он и поплатился.

Если обратиться к статистике, то второй тайм грозненцы провели ещё лучше первого. Они стали гораздо больше владеть мячом (47%), точнее пасовать (83% вместо 75% в первой половине), а по числу ударов не уступили петербуржцам (9:9). Но по-настоящему серьёзных проблем Лунёву им создать не удалось, в то время как петербуржцы использовали практически все свои шансы.

Окончательно же сломал «Ахмат» эпизод со вторым голом. Оказавшийся в штрафной защитник Дмитрий Чистяков упал после того, как Александр Пуцко неудачно выставил руку и попал ему по лицу, после чего придержал за плечо. Контакт вряд ли был настолько сильным, чтобы футболист «Зенита» оказался на газоне, но факт остаётся фактом. После просмотра повтора главный арбитр Виталий Мешков указал на «точку», а Сердар Азмун уверенно реализовал 11-метровый.

После этого борьбы на поле уже не было. «Ахмат» действовал самоотверженно, но неслаженно, а «Зенит» продолжал спокойно демонстрировать превосходство в классе. Голы Артёма Дзюбы и Андрея Мостового подвели итог встречи и позволили «Зениту» до пяти очков увеличить отрыв от ЦСКА в таблице.