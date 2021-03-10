Непредсказуемая концовка: почему 22-й тур может стать одним из поворотных в борьбе за медали РПЛ

Результаты матчей 22-го тура могут существенно повлиять на распределение мест в итоговой таблице РПЛ. Если «Динамо», «Локомотив» и «Рубин» сумеют продлить свои победные серии, то борьба за медали и путёвки в еврокубки предельно обострится. Разрыв между лидерами и преследователями может существенно сократиться, а концовка чемпионата станет одной из самых непредсказуемых в новейшей истории чемпионатов России.

Концовка нынешнего сезона чемпионата России по футболу обещает стать одной из самых напряжённых за последние годы. За девять туров до конца в турнирной таблице зафиксирована аномальная плотность — восемь первых команд находятся не делее, чем в восьми очках от лидера, а идущий девятым «Краснодар» отстаёт от «Зенита» на 11 баллов. Подобного ни разу не случалось в истории РПЛ после перехода на систему «осень — весна», а уже после 22-го тура интрига планирует закрутиться с ещё большей силой. Во многом это будет зависеть от результатов матчей с участием «Динамо», «Локомотива» и «Рубина», которые набрали отличный ход после возобновления первенства.

В последних двух играх все три коллектива одержали по две победы. Но если «Динамо» лишь укрепилось в лидирующей группе и лишний раз подтвердило свою готовность побороться если не за медали, то за путёвки в еврокубки, то «Локомотив» и «Рубин» сумели вернуться в борьбу за высокие места. В этом контексте особенно стоит отметить железнодорожников, которые крайне неудачно выступали в конце прошлого года. В период с 12-го по 19-й тур они пять раз проиграли и лишь дважды взяли верх. При этом поражения были крайне чувствительными и вполне могли стоить места главному тренеру Марко Николичу. Речь идёт о встречах с «Динамо» и «Краснодаром», завершившихся с общим счётом 1:10.

Однако «Локомотив» пришёл в себя и уже успел обыграть ЦСКА и «Арсенал». В следующем туре ему предстоит ещё одна проверка на прочность, по итогам которой можно будет более конкретно рассуждать о перспективах красно-зелёных в споре за награды. Команда встретится с «Сочи», беспроигрышная серия которого составляет пять матчей (четыре победы, одна ничья). В случае успеха в противостоянии с прямыми конкурентами, подопечные Николича не только могут обойти их в таблице, но и вплотную подобраться к лидирующей тройке. Во многом это станет возможным в том случае, если «Динамо» впервые с мая 2018-го справится со «Спартаком» в Премьер-лиге.

Именно эта встреча может считаться центральной в 22-м туре — причём не только исходя из статуса соперников, но и положения в таблице. Матч между третьей и пятой командами первенства имеет шансы до предела запутать ситуацию в таблице. В случае победы, «Динамо» не только обойдёт «Спартак», но и даст шанс ряду других коллективов вплотную подобраться к зоне еврокубков.

Примечательно, что букмекеры считают фаворитом с минимальным отрывом именно «Динамо». И это несмотря на то, что в прошлом туре «Спартак» не оставил камня на камне от «Краснодара», шесть раз огорчив Станислава Агкацева. Судя по всему, свою роль сыграла победа в Кубке России (2:0) и общее впечатление, которое коллектив оставляет после прихода Сандро Шварца на тренерский мостик. При нём бело-голубые пусть и не получили заметной прибавки в очках, но стали смотреться гораздо более идейной и прогрессивной командой.

Это подтверждается и статистикой. Улучшился индекс PPDA (8,83 вместо 9,82), который демонстрирует эффективность прессинга, а также увеличился показатель DC (91 вместо 57). Он показывает, как часто футболисты доставляют мяч в заключительные 18,2 метра поля (20 ярдов). Причём в расчёт не принимаются навесы, благодаря чему появляется возможность проанализировать умение низом продвигать мяч к воротам оппонента.

Если «Динамо» выиграет в дерби, то шанс приблизиться к красно-белым получит «Рубин». На данный момент именно подопечные Леонида Слуцкого претендуют на звание главного ньюсмейкера весенней части. После возобновления сезона они сначала взяли верх над «Спартаком», а затем над «Зенитом», благодаря чему вернулись в спор за путёвки если не в Лигу чемпионов, то как минимум в Лигу конференций.

В отличие от оставшихся лидеров, большинству из которых предстоят серьёзные испытания в 22-м туре, «Рубину» придётся несколько легче. Как минимум, на бумаге, ведь их ждёт выезд к находящейся в зоне вылета «Уфе». Правда, положение ухудшается целым рядом травмированных, в числе которых защитники Алексей Грицаенко и Михаил Меркулов, хавбеки Леон Мусаев, Хван Им Бом и Мицуки Сайто.

Вопрос также в том, сумеют ли гости взломать массированную оборону противника. «Уфа» вряд ли будет действовать первым номером, что лишит «Рубин» возможности ловить её на контратаках. А ведь именно так были забиты два из четырёх мячей в последних двух встречах. Но, судя по статистике, предпосылки к этому есть. Казанцы делят седьмое место в лиге по числу голов в результате комбинационных атак (16), что даёт их фанатам повод для оптимизма.

Безусловно, вышеназванные коллективы выделяются в последних двух турах за счёт серий побед, но также не стоит списывать со счетов и две южные команды. «Ростов» и «Краснодар» пока ни разу не взяли по три очка, но как минимум в одном случае на то есть объективные причины. После рестарта подопечные Валерия Карпина успели сыграть с «Зенитом» и «Сочи», но при этом ни разу не уступили. Поэтому вряд ли стоит удивляться, если уже в ближайшее время они вернутся на победные рельсы и поборются за попадание в еврокубки.

Пока рано ставить крест и на подопечных Мурада Мусаева. Разгромное поражение в предыдущем туре и всего одно очко в последних четырёх матчах во всех турнирах — ужасный результат для претендующей на медали команды. Но необходимо обратить внимание на соперников. «Спартак» и «Сочи» входят в лидирующую группу РПЛ, а загребское «Динамо» чуть было не оформило рекорд группового этапа Лиги Европы.

Вплоть до последнего тура хорваты не пропустили ни одного мяча, а прервать их «сухую» серию смогли лишь московские армейцы. Необоснованной можно назвать разве что потерю очков в противостоянии с «Уралом», но уже в ближайшем туре «Краснодар» сумеет исправить положение. Для этого будет достаточно обыграть терпящий крах «Тамбов».

Безусловно, плотность в таблице и предпосылки для сверхнапряжённой концовки сезона не могут не радовать рядового болельщика. Однако необходимо понимать, что это обусловлено не возросшим уровнем команд РПЛ (что наглядно подтвердили еврокубки), а плохой формой лидеров. Тот же «Зенит» выглядит не лучшим образом, а результаты матчей с его участием во многом зависят от состояния ведущих игроков.

Если Артём Дзюба и Сердар Азмун находятся на кураже, то действующие чемпионы выигрывают. В противном случае они сбиваются на постоянные навесы, зачастую не приносящие дивидендов. Так, за последние две игры петербуржцы суммарно исполнили 55 кроссов в штрафную соперников, а со второго этажа забили лишь однажды. С большой натяжкой можно отнести сюда и автогол Николая Пояркова, хотя сама подача с фланга оказалась неточной.

Но если у «Зенита» явно прослеживается кризис идей, в очередной раз поднимающий вопрос о возможной смене главного тренера, то ЦСКА борется с последствиями неудачной трансферной кампании. Летом армейцы потратили огромные средства на усиление состава, но полноценной отдачи пока нет. Достаточно отметить, что в последних матчах на поле выходили лишь двое из приобретённых летом футболистов, а от звонка до звонка отработал только Бахтиёр Зайнутдинов. Адольфо Гайч уже находится в аренде в «Беневенто», Бруно Фукс продолжает восстанавливаться от травмы, а Чидера Эджуке провёл на поле лишь 64 минуты. При этом результативными действиями нигериец не отметился.

Что касается зимних приобретений, то тут тоже не всё так просто. В целом, Хосе Саломон Рондон оставил о себе неплохое впечатление. Форвард уже успел записать на свой счёт гол и пас, хотя сейчас он явно находится не в идеальной форме. А Эмиль Бохинен ещё не успел дебютировать за новый клуб. Если верить Виктору Гончаренко, начать отрабатывать уплаченные за него €1,5 млн (по данным Transfermarkt) норвежец может уже в игре с «Арсеналом».

Как и Рондон, Квинси Промес принялся сходу оправдывать возложенные на него авансы. Он тоже отметился голом и передачей, а по средней оценке за матч по версии WhoScored (7,21) уже занимает третье место в команде, уступая только Айртону (7,23) и Джордану Ларссону (7,37). Однако отсутствие стабильности заставляет задуматься о перспективах «Спартака» в оставшейся части сезона. В отличие от осенней части, им придётся соперничать с командами, всецело сосредоточившимся на национальном первенстве. Кроме того, вопросы вызывает и уровень мотивации главного тренера. Ранее Доменико Тедеско не работал в условиях, когда и он, и его футболисты знают о скором уходе наставика. Чтобы бороться за медали, красно-белым необходим собранный и целеустремлённый наставник, и пока неизвестно, будет ли отвечать этим критериям немец.