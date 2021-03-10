«Спартак» пошутил над «Краснодаром» из-за решения Роскомнадзора замедлить работу Twitter
- Reuters
«Twitter в России сделают таким же медленным, какими были защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье», — говорится в публикации на странице московского клуба в Twitter.
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 6:1.
После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками, на втором — московский ЦСКА с 40 очками и на третьем — «Спартак» с 38 очками.
Ранее судья Вилков рассказал, как болельщики «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта.