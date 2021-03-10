Судья Вилков рассказал, как болельщики «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта

Футбольный судья Михаил Вилков рассказал о том, как встретился с болельщиками московского «Спартака» в самолёта.

«Летел из Краснодара после матча местной команды против «Спартака», в самолёте узнали болельщики московского клуба: «О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолёта», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Судья рассказывает, что это был ночной полёт и болельщики быстро уснули.

«Когда приземлились в Москве, я быстро ушёл на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока болельщики не успели проснуться», — добавил он.

В ноябре 2020 года Михаил Вилков был исключён из состава судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Вилков обслуживал скандальный матч «Краснодара» с «Рубином» (3:1). Арбитр признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) при рассмотрении жалобы казанского клуба. После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.

Ранее Вилков назвал экс-полузащитника ЦСКА Вернблума самым неприятным из футболистов.