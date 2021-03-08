Гол Смолова помог «Локомотиву» разгромить «Арсенал» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Локомотиву» принесли голы Фёдора Смолова, отличившегося на 71-й минуте, Мурило, забившего на 75-й минуте, и Рифата Жемалетдинова, поразившего ворота хозяев поля на 85-й минуте.

«Локомотив» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 14 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не выявила ошибки арбитра в эпизоде с Норманном и Ловреном в матче «Зенит» — «Ростов».