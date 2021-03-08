ЭСК РФС не выявила ошибки арбитра в эпизоде с Норманном и Ловреном в матче «Зенит» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение петербургского «Зенита» на судейство матча 20-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Как сообщает пресс-служба РФС, арбитр встречи Алексей Матюнин принял верное решение, не назначив пенальти в ворота «Ростова» и не показав вторую жёлтую карточку хавбеку Матиасу Норманну за задержку защитника «Зенита» Деяна Ловрена за игровую футболку.

Матч «Зенит» — «Ростов», прошедший в Санкт-Петербурге 27 февраля, завершился вничью — 2:2.

РФС также рассмотрел обращения «Химок», «Ахмата» и «Урала» на качество судейства в матчах с «Уфой», «Динамо» и «Краснодаром» и не выявил ошибок в решениях арбитров по всем оспариваемым эпизодам.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибочным удаление футболиста «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком».