ЭСК РФС признала ошибочным удаление футболиста «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение казанского «Рубина» на судейство матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба РФС, арбитр встречи Сергей Лапочкин ошибочно показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Рубина» Оливеру Абильдгору, которая привела к удалению на 71-й минуте встречи, при этом судья верно вынес предупреждение Сильвие Бегичу на 26-й минуте.

Матч «Спартак» — «Рубин» прошёл 28 февраля в Москве и завершился победой казанской команды со счётом 2:0.

Ранее РПЛ опубликовала календарь на заключительные шесть туров сезона.