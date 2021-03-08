ЭСК РФС признала ошибочным удаление футболиста «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком»
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Как сообщает пресс-служба РФС, арбитр встречи Сергей Лапочкин ошибочно показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Рубина» Оливеру Абильдгору, которая привела к удалению на 71-й минуте встречи, при этом судья верно вынес предупреждение Сильвие Бегичу на 26-й минуте.
Матч «Спартак» — «Рубин» прошёл 28 февраля в Москве и завершился победой казанской команды со счётом 2:0.
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