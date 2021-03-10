РПЛ провела с клубами ФНЛ совещание по лицензированию

Российская премьер-лига (РПЛ) провела рабочее совещание по лицензированию клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), претендующих на право получения лицензии РФС I на сезон-2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. В совещании приняли участие президент премьер-лиги Сергей Прядкин, директор департамента по проведению соревнований Евгений Савин, руководители иных подразделений лиги, а также представители ФНЛ и семи клубов лиги — «Крыльев Советов», «Нижнего Новгорода», «Оренбурга», «Торпедо», «Алании», «Велеса» и «Балтики».

На совещании клубам ФНЛ было рассказано о направлениях и целях развития РПЛ, об основных принципах лицензирования и инфраструктурном и кадрово-административном критериях, за которые отвечает лига.

Представители клубов ФНЛ рассказали о степени готовности участия в РПЛ в случае выхода в лигу по спортивному принципу, а также обсудили с руководством РПЛ прочие вопросы. Выезд комиссии РПЛ по стадионам запланирован на март — апрель.

Ранее тренер Петраков заявил, что потолок зарплат в ФНЛ является фикцией.