Тренер Петраков заявил, что потолок зарплат в ФНЛ является фикцией

Бывший главный тренер «Томи» и «Торпедо» Валерий Петраков высказался о потолке зарплат в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«У каждой команды свои возможности. Если клуб захочет взять футболиста на более высокий оклад, он найдёт способ это сделать, 100%, так что потолок зарплат, по сути, не работает. Фикция? Чистая. Не верю, что в Нижнем или Самаре, где борются за высшую лигу, люди играют на искусственно ограниченных условиях», — приводит слова Петракова «Матч ТВ».

По его мнению, необходимо тщательнее следить за потолком зарплат и расследовать случаи нарушений. Он также предположил, что в такой ситуации могла бы помочь градация зарплат, чтобы некоторые оклады могли превышать 300 тыс. рублей.

«Если человек здорово играет, почему его не вознаградить и как удержать? Захочет другой клуб переманить звезду, а она уже на предельной ставке — что за рынок такой?» — сказал Петраков.

Ранее сообщалось, что тренер «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за толчок арбитра.