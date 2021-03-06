Тренер Петраков заявил, что потолок зарплат в ФНЛ является фикцией

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Томи» и «Торпедо» Валерий Петраков высказался о потолке зарплат в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Тренер Петраков заявил, что потолок зарплат в ФНЛ является фикцией
  • РИА Новости

«У каждой команды свои возможности. Если клуб захочет взять футболиста на более высокий оклад, он найдёт способ это сделать, 100%, так что потолок зарплат, по сути, не работает. Фикция? Чистая. Не верю, что в Нижнем или Самаре, где борются за высшую лигу, люди играют на искусственно ограниченных условиях», — приводит слова Петракова «Матч ТВ».

По его мнению, необходимо тщательнее следить за потолком зарплат и расследовать случаи нарушений. Он также предположил, что в такой ситуации могла бы помочь градация зарплат, чтобы некоторые оклады могли превышать 300 тыс. рублей. 

«Если человек здорово играет, почему его не вознаградить и как удержать? Захочет другой клуб переманить звезду, а она уже на предельной ставке — что за рынок такой?» — сказал Петраков.

Ранее сообщалось, что тренер «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за толчок арбитра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить