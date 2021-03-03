Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за толчок арбитра

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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован на 300 тыс. рублей по итогам домашнего матча 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Томью» (3:2).
Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за толчок арбитра
  • © fcalania.com

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Помимо Гогниева, дисквалифицирован на четыре матча был полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов. Также КДК РФС за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча, решил оштрафовать «Аланию» на 100 тыс. рублей и обязать её провести ближайший домашний матч без зрителей.

На 95-й минуте матча Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка на поле произошла массовая драка. В столкновении принимали участие Гогниев и главный тренер «Томи» Александр Кержаков. Во время конфликта наставник «Алании» попал рукой в живот арбитру Артёму Чистякову.

Ранее сообщалось, что тренер «Алании» принёс извинения за стычку с арбитром в матче с «Томью».

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