Тренер «Алании» принёс извинения за стычку с арбитром в матче с «Томью»

Короткая ссылка
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил с заявлением в связи с инцидентом, который произошёл в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги с «Томью».
Тренер «Алании» принёс извинения за стычку с арбитром в матче с «Томью»
  • @fctomtomsk
  • Twitter

«Прежде всего я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину», — приводит слова Гогниева официальный сайт владикавказского клуба.

По его словам, он не ищет себе оправданий и признаёт, что не сдержал эмоций. Он отметил, что будет ждать справедливого решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Судья Артём Чистяков указал в протоколе встречи «Алания» — «Томь», что главный тренер «Алании» нанёс ему удар в область живота.

В соответствии со ст. 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча», Спартаку Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Ранее Гогниев отреагировал на возможную дисквалификацию за стычку с арбитром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить