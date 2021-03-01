Тренер «Алании» принёс извинения за стычку с арбитром в матче с «Томью»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил с заявлением в связи с инцидентом, который произошёл в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги с «Томью».

«Прежде всего я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину», — приводит слова Гогниева официальный сайт владикавказского клуба.

По его словам, он не ищет себе оправданий и признаёт, что не сдержал эмоций. Он отметил, что будет ждать справедливого решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Судья Артём Чистяков указал в протоколе встречи «Алания» — «Томь», что главный тренер «Алании» нанёс ему удар в область живота.

В соответствии со ст. 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча», Спартаку Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Ранее Гогниев отреагировал на возможную дисквалификацию за стычку с арбитром.