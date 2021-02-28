Гогниев отреагировал на возможную дисквалификацию за стычку с арбитром

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Главный тренер «Алании» Гогниев прокомментировал возможную дисквалификацию на два года по итогам матча 27-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» — «Томь».
Гогниев отреагировал на возможную дисквалификацию за стычку с арбитром
  • © fcalania.com

«У Артёма Чистякова вы спросили, пусть расскажет, что было», — приводит слова Гогниева Sport24.

Судья Артём Чистяков указал в протоколе встречи «Алания» — «Томь», что главный тренер «Алании» нанёс ему удар в область живота.

В соответствии со ст. 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча» Спартаку Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Алании» Гогниеву грозит два года дисквалификации.

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