СМИ: Главному тренеру «Алании» Гогниеву грозит два года дисквалификации

Главному тренеру владикавказской «Алании» Спартаку Гогниеву грозит два года дисквалификации по итогам матча 27-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» — «Томь».

По информации «Спорт-Экспресса», судья Артём Чистяков указал в протоколе встречи, что главный тренер «Алании» нанёс ему удар в область живота.

В соответствии со ст. 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча» Спартаку Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Ранее журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА в 2001 году.