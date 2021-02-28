СМИ: Главному тренеру «Алании» Гогниеву грозит два года дисквалификации

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Главному тренеру владикавказской «Алании» Спартаку Гогниеву грозит два года дисквалификации по итогам матча 27-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» — «Томь».
СМИ: Главному тренеру «Алании» Гогниеву грозит два года дисквалификации
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По информации «Спорт-Экспресса», судья Артём Чистяков указал в протоколе встречи, что главный тренер «Алании» нанёс ему удар в область живота.

В соответствии со ст. 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча» Спартаку Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Ранее журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА в 2001 году.

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