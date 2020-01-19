Журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в ЦСКА в 2001 году

Журналист Карен Дзатцеев рассказал, как нынешнего главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА, куда он переходил в 2001 году.

«Гогниев рассказывал как-то: «Первая тренировка в ЦСКА. Садырин на меня смотрит, качает головой: «Нет, ну вы это чудо видели?» — цитирует Дзатцеева «Матч ТВ».

По его словам, Гогниев сам тогда прекрасно понимал тренера, так как был достаточно щуплым по сравнению со многими футболистами армейцев.

«А Садырин продолжает: «Вы когда-нибудь видели, чтобы в ЦСКА играл человек по имени Спартак? Нет! Вот и у меня язык не поворачивается. В ЦСКА такому не бывать! Поэтому будешь у нас зваться проще — Спартачок», — добавил Дзатцеев.

Гогниев играл за ЦСКА с 2001 по 2004 год. За это время он провёл 46 матчей в составе красно-синих и забил девять мячей.

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