СМИ назвали причины ухода Шарлии из ЦСКА

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Стало известно, почему хорватский защитник Звонимир Шарлия покинул московский футбольный клуб ЦСКА.
СМИ назвали причины ухода Шарлии из ЦСКА
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport24, футболист покинул команду по своей инициативе, так как он был недоволен количеством предоставленного игрового времени.

По его мнению, нахождение в запасе плохо может отразиться на его карьере. Кроме того, игрок не понимает, почему тренерский штаб предпочёл ему 17-летнего Вадима Карпова.

ЦСКА летом арендовал Шарлию у клуба «Славен Белупо» до конца сезона с приоритетным правом дальнейшего выкупа. В нынешнем сезоне защитник провёл 14 матчей за армейцев.

Ранее Шарлия объявил об уходе из ЦСКА.

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