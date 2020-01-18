СМИ назвали причины ухода Шарлии из ЦСКА
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Как сообщает Sport24, футболист покинул команду по своей инициативе, так как он был недоволен количеством предоставленного игрового времени.
По его мнению, нахождение в запасе плохо может отразиться на его карьере. Кроме того, игрок не понимает, почему тренерский штаб предпочёл ему 17-летнего Вадима Карпова.
ЦСКА летом арендовал Шарлию у клуба «Славен Белупо» до конца сезона с приоритетным правом дальнейшего выкупа. В нынешнем сезоне защитник провёл 14 матчей за армейцев.
Ранее Шарлия объявил об уходе из ЦСКА.