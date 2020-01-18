СМИ назвали причины ухода Шарлии из ЦСКА

Стало известно, почему хорватский защитник Звонимир Шарлия покинул московский футбольный клуб ЦСКА.

Как сообщает Sport24, футболист покинул команду по своей инициативе, так как он был недоволен количеством предоставленного игрового времени.

По его мнению, нахождение в запасе плохо может отразиться на его карьере. Кроме того, игрок не понимает, почему тренерский штаб предпочёл ему 17-летнего Вадима Карпова.

ЦСКА летом арендовал Шарлию у клуба «Славен Белупо» до конца сезона с приоритетным правом дальнейшего выкупа. В нынешнем сезоне защитник провёл 14 матчей за армейцев.

Ранее Шарлия объявил об уходе из ЦСКА.