Бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопрос о шансах московского «Спартака» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21.

«Неудачи и невыразительная игра породили разговоры о том, что главная проблема «Спартака» — неопределённость, в которой пребывает команда, появившаяся в связи с предстающим уходом Доменико Тедеско. Но 6:1 с «Краснодаром» перечеркнули мнения скептиков, вернув «Спартак» в чемпионскую гонку», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, победа «Спартака» над «Краснодаром» — это заслуга Тедеско, угадавшего с составом и тактикой.

«Насколько велик запас прочности «Спартака», можно будет прикинуть уже в следующем матче с «Динамо», — добавил он.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками, на втором — московский ЦСКА с 40 очками и на третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Онопко сравнил защитника ЦСКА Васина с Беккенбауэром.