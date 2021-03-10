Бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопрос о шансах московского «Спартака» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21.
Бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Неудачи и невыразительная игра породили разговоры о том, что главная проблема «Спартака» — неопределённость, в которой пребывает команда, появившаяся в связи с предстающим уходом Доменико Тедеско. Но 6:1 с «Краснодаром» перечеркнули мнения скептиков, вернув «Спартак» в чемпионскую гонку», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, победа «Спартака» над «Краснодаром» — это заслуга Тедеско, угадавшего с составом и тактикой.

«Насколько велик запас прочности «Спартака», можно будет прикинуть уже в следующем матче с «Динамо», — добавил он.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками, на втором — московский ЦСКА с 40 очками и на третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Онопко сравнил защитника ЦСКА Васина с Беккенбауэром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить