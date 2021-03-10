Бывший тренер ЦСКА сравнил защитника Васина с Беккенбауэром

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко объяснил перепады в игре Виктора Васина, защитника московской команды.

«Виктор Васин — защитник от бога с данными Франца Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени Виктор потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Тренер считает, что необъяснимые ошибки в игре защитника появились из-за неуверенности.

«Вспомните матч с московским «Спартаком», когда Васин вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Денис Глушаков забил победный гол. Стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, у Виктора проявляется именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА», — добавил он.

В нынешнем сезоне Васин провёл 11 матчей за ЦСКА, отдал одну результативную передачу и получил три жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что судья Вилков назвал экс-полузащитника ЦСКА Вернблума самым неприятным из футболистов.