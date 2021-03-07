Дубли Соболева и Ларссона и первый гол Промеса после возвращения: как «Спартак» разгромил «Краснодар» в 21-м туре РПЛ

Столичный «Спартак» разгромил «Краснодар» в 21-м туре РПЛ — 6:1. Квинси Промес забил первый гол после возвращения в Россию. Джордан Ларссон и Александр Соболев оформили дубли. Также отличился Эсекьель Понсе. Южане впервые за всё время выступлений в элитном дивизионе пропустили шесть мячей.

Катастрофические потери «Краснодара»

К очному противостоянию в Москве «Спартак» и «Краснодар» подошли не в лучшем психологическом состоянии. Южане вылетели из Кубка России и Лиги Европы, а следом едва не уступили «Уралу» в РПЛ (2:2) и упустили возможность сократить отставание от еврокубковой зоны.

Москвичи также завершили выступление в Кубке России и проиграли дома «Рубину» в рамках национального первенства — 0:2. Данное поражение стало для красно-белых третьим подряд в чемпионате и четвёртым во всех турнирах и отбросило их на четвёртое место.

Однако в воскресенье подопечные Доменико Тедеско имели отличную возможность вернуться на тропу побед. Причина тому — серьёзные кадровые проблемы соперника. Коллектив Мурада Мусаева уже на матч с «Уралом» вышел без целого ряда лидеров, но по ходу игры остался сразу без трёх крайних защитников: заработавшего удаление Игоря Смольникова и получивших травмы Сергея Петрова и Амбруаза Ойонго.

Понесла потери и центральная зона защиты кубанцев. В лице Александра Мартыновича южане лишились не только ключевого разрушителя, но и капитана команды. Это сделало гостей уязвимыми при позиционной обороне и стандартах, поскольку именно белорус командовал общими взаимодействиями в четвёрке. Плюс на ветеране лежала ощутимая нагрузка по верховой борьбе.

Помимо названных футболистов, в Москву не приехали Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Дмитрий Стоцкий и Маркус Берг.

Калейдоскоп моментов в первом тайме

В поединке многие вопросы о победителе отпали уже в ходе стартовой четверти часа. «Спартак» начал встречу с прессинга высочайшей интенсивности в центре поля, принимать участие в котором успевал даже номинальный защитник Самуэль Жиго. Это позволяло хозяевам не просто останавливать наступление соперника в начальной стадии, но и разворачивать собственные атаки в направлении флангов — наиболее уязвимых мест в построениях «Краснодара».

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Результатом подобного давления стали два быстрых мяча команды Тедеско. Уже на первой минуте матча Наиль Умяров подключился по левому флангу к стремительной атаке «Спартака» и из зоны ответственности Алексея Ионова отдал голевой навес на отметившего своё 24-летие Александра Соболева.

Номинальный форвард «Краснодара» на позиции правого защитника провёл несколько матчей в «Зените», выступил в ряде матчей предсезонки и даже заканчивал встречу с «Уралом». Но, очевидно, полностью функционал не освоил, подарив сопернику достаточно пространства и времени для выверенной диагонали. Соболев замкнул её в окружении трёх оппонентов, но без реального сопротивления — в отсутствие Мартыновича чистить верх у «Краснодара» оказалось некому. Как результат — самый быстрый гол чемпионата-2020/21.

По схожей схеме москвичи удвоили преимущество. С той лишь разницей, что скоростную контратаку развили по правой бровке, и Джордан Ларссон вместо верховой передачи использовал пас низом. Сместившись предварительно в центр, швед стянул на себя центральных защитников «быков», заставил Егора Сорокина поломать линию искусственного офсайда и выложил идеальный пас Квинси Промесу. Форвард, оказавшийся один на один с голкипером, без труда переиграл Станислава Агкацева и забил свой первый мяч после возвращения в «Спартак».

Создав комфортный задел, москвичи сбавили темп, понизив высоту прессинга. Это моментально дало «Краснодару» больше пространства и времени для принятия решений. Чем коллектив Мусаева и воспользовался. Если поначалу гости с трудом разбивали тройку нападающих Тедеско, а затем бессильно упирались в тройку центральных защитников, то примерно с 20-й минуты выход из обороны стал у них куда продуктивнее. А после появления на поле Магомеда-Шапи Сулейманова, заменившего травмированного Ари, началась и атакующая игра. В качестве базиса «быки» использовали индивидуальное мастерство Вандерсона. Надстройкой же стали фланговые подключения Ионова и наступление из глубины Газинского. К концу тайма из набора полумоментов «Краснодар» мог бы оформить полноценный гол. Но всякий раз подводила реализация.

Четыре гола «Спартака» во второй половине

Прорвало южан уже после перерыва: на 56-й минуте Юрий Газинский вложил всю злость за растраченные шансы в удар из-за пределов штрафной и «сорвал паутину» с правой девятки ворот Александра Максименко. Гол получился сколь эффектным, столь и заслуженным, ведь его предваряло наступление «Краснодара» по всей ширине поля, растянувшее оборону москвичей. Именно поэтому подстраховка красно-белых запоздало ринулась блокировать удары из пределов собственной штрафной — в стремлениях накрыть соперника футболисты Тедеско бросали позиции и стелились перед мячом. Когда же от защиты «Спартака» не осталось цельной линии, из зоны подбора без помех мощно пробил Газинский.

2:1 — и «Краснодар» на эмоциях и драйве попытался увеличить атакующие обороты. Но вместо того чтобы установить контроль над мячом, окончательно проиграл матч. С разницей в две минуты коллектив Мусаева нарвался на образцовые контратаки, реализованные Соболевым и Ларссоном. «Спартак» провёл их по классической схеме: вынос в край при синхронном ускорении атакующих игроков из глубины, своевременный перевод на форварда и точный удар после его выхода один на один с вратарём. Отрезали почти всю команду соперника центральные защитники москвичей: при третьем голе — после перехвата в штрафной, при четвёртом — после неудачного розыгрыша углового гостями.

Понимая, что спасти матч можно лишь радикальными решениями, Мусаев произвёл сразу тройную замену. Но толком никто из свежих футболистов себя не проявил. А вот Андреас Хинкель, управлявший «Спартаком» вместо Тедеско, угадал как минимум с Эсекьелем Понсе. Всего через шесть минут после выхода на замену форвард откликнулся на передачу Алекса Крала с фланга и ещё раз напомнил «Краснодару» и его болельщикам, почему капитан Мартынович считается незаменимым в системе «быков».

Финальную точку в разгроме гостей поставил Ларссон, оформивший дубль. Гол получился, может, и неброским (добивание после дальнего удара Мозеса), но показательным. Ведь даже на 83-й минуте «Спартак» действовал интенсивно, переводя мяч с фланга на фланг под подключения крайних защитников. Центр в это же время наполняли сразу пять футболистов в красно-белых футболках, набегавших из глубины на высокой скорости. Представители «Краснодара» за манёврами соперников не успевали.

Победа позволила «Спартаку» не просто вернуть себе третье место в турнирной таблице и продолжить погоню за ЦСКА и «Зенитом», но и подарить положительные эмоции Олегу Романцеву. Перед стартовым свистком команда вышла на поле в специальных майках с пожеланиями здоровья легендарному тренеру, перенёсшему операцию на сердце. А на протяжении встречи одну из трибун украшал баннер «Олег Иванович, здоровья».

«Краснодару» же придётся всерьёз осмыслить произошедшее, ведь южане впервые за всё время выступлений в РПЛ пропустили шесть мячей в отдельно взятом поединке.