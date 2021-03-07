У Глушакова и футболистки ЦСКА Коваленко родилась дочь
- РИА Новости
«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трёхкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», — написал Глушаков в своём Instagram.
34-летний хавбек состоит в отношениях с футболисткой московского ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко.
У него есть ещё две дочки от первого брака с Дарьей Глушаковой.
Ранее сообщалось, что «Химки» намерены продлить контракт с Глушаковым.