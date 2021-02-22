Терюшков сообщил, что «Химки» хотят сохранить Глушакова и продлить аренду Мирзова

Короткая ссылка
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что футбольный клуб «Химки» намерен сохранить в команде хавбека Дениса Глушакова и полузащитника Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака».
Терюшков сообщил, что «Химки» хотят сохранить Глушакова и продлить аренду Мирзова
  • РИА Новости

«Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды. Пока запросов не было. Планируем сделать ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать. Что касается Глушакова, Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс»

Он также заявил, что на данный момент «Химки» ведут переговоры о полноценном подписании контракта с Брайаном Идову, который арендован у «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Химки» в меньшинстве проиграли «Крыльям Советов» в 1/8 финала Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить