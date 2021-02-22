Терюшков сообщил, что «Химки» хотят сохранить Глушакова и продлить аренду Мирзова
- РИА Новости
«Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды. Пока запросов не было. Планируем сделать ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать. Что касается Глушакова, Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что на данный момент «Химки» ведут переговоры о полноценном подписании контракта с Брайаном Идову, который арендован у «Локомотива».
Ранее сообщалось, что «Химки» в меньшинстве проиграли «Крыльям Советов» в 1/8 финала Кубка России.