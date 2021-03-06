Отменённый гол Терехова и удаление Бурмистрова после просмотра повтора: как «Ростов» и «Сочи» разошлись миром в РПЛ
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Жажда мести за исторический разгром
Ещё год назад противостояние «Сочи» и «Ростова» не вызвало бы повышенного интереса у болельщиков. Сочинцы лишь в прошлом сезоне дебютировали в РПЛ и с трудом сохранили прописку в элитном дивизионе.
Однако в текущем розыгрыше чемпионата России подопечные Владимира Федотова ведут борьбу за медали. В начале года команда не только выбила из Кубка России «Краснодар», но и разгромила «Арсенал», что позволило ей подняться на третье место в турнирной таблице национального первенства.
В свою очередь, «Ростов» имел возможность не только догнать соперника, но и отомстить ему за историческое поражение в июне со счётом 1:10. Тогда в преддверии южного дерби в стане жёлто-синих произошла вспышка коронавируса, и они попросили сочинцев о переносе матча, но те ответили отказом. В результате на игру отправился фактически молодёжный состав.
В первом круге подопечным Валерия Карпина взять реванш не удалось. На стадионе «Фишт» они потерпели поражение — 2:4. Дополнительной принципиальности противостоянию придавал тот факт, что многие футболисты «Сочи» ранее выступали за «Ростов»: Сослан Джанаев, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Кристиан Нобоа, Ивелин Попов.
Однако в отчётной игре хозяевам претендовать на победу также было непросто, поскольку они понесли целый ряд чувствительных потерь. По разным причинам встречу пропускали Максим Осипенко, Кэнто Хасимото, Павел Мамаев, Матиас Норманн и Хорен Байрамян.
Карпину пришлось идти на эксперименты. Так, пару Деннису Хаджикадуничу в центре обороны составил Хайтам Алеесами, а в середине поля расположились 18-летний Армин Гигович, 22-летний новичок команды Георгий Махатадзе и 21-летний Данил Глебов.
Активное начало «Ростова»
Казалось, «Ростов», лишившийся нескольких лидеров, будет смотреться не слишком убедительно. Однако на деле хозяева очень активно начали матч и с первых минут буквально подавили соперника сильным прессингом. По сути, подопечные Карпина не позволяли гостям выйти в атаку. Их владение мячом зачастую заканчивалось уже на собственной половине поля, а фланги не работали вовсе.
Футболисты «Ростова», совершив очередной отбор, стремились тут же организовать опасный выпад. Так, на пятой минуте едва не забил новичок команды Али Соу. Гамбиец получил передачу в штрафной и практически с линии вратарской пробил в дальний угол, но Сослан Джанаев спас «Сочи».
Следом Альмквист с острого угла не попал в створ после заброса Алексея Козлова. Наконец, всё тот же швед по истечении получаса игры, получив прекрасный пас от Соу в штрафной, далеко отпустил от себя мяч и позволил Джанаеву забрать его.
Впрочем, ближе к середине первого тайма игра выровнялась. Стартовый запал хозяев постепенно иссяк, а гости начали гораздо чаще брать мяч под свой контроль и переходить на чужую половину поля.
Однако наиболее опасные свои моменты они создали, используя фирменное оружие — розыгрыш стандартных положений. Так, после подачи Кристиана Нобоа с правого фланга Антон Заболотный попал в штангу.
А самый запоминающийся эпизод произошёл незадолго до свистка на перерыв. После очередного кросса с правого края Сергей Песьяков ошибся на выходе и кулаком только подправил мяч в направлении Сергея Терехова. Защитник из пределов штрафной спокойно пробил в пустой створ.
Но судья Василий Казарцев после совещания с коллегами на VAR справедливо отменил гол. Дело в том, что мяч после удара Терехова попал в лежащего на линии ворот Ивана Миладиновича. Серб не только находился в положении вне игры, но ещё и сыграл рукой.
Боевой настрой «Сочи»
Второй тайм получился куда менее богатым на опасные моменты. Точнее, их практически не было. Вернувшись из раздевалки, активнее начали игру сочинцы. Они по-прежнему делали ставку в основном на подачи справа, куда регулярно смещался Нобоа, в сторону Заболотного. Пару раз Антону удалось даже пробить по воротам.
После очередной верховой дуэли нападающий получил рассечение головы. Врачи оказали форварду помощь, и он вернулся на поле забинтованный.
После этого инициативу перехватил «Ростов». К тому же Карпин освежил линию атаки, выпустив Романа Тугарева и Владимира Обухова вместо подуставших Махатадзе и Дмитрия Полоза. Но период активности жёлто-синих оказался совсем коротким. Воротам Джанаева они не угрожали вовсе, а Соу с мячом практически не встречался.
За 20 минут до окончания основного времени счёт по рассечениям сравнялся. Нобоа после подачи партнёра пытался нанести удар через себя практически с линии вратарской и ударил ногой по голове Хаджикадунича. В результате эквадорец получил жёлтую карточку, а швед был вынужден продолжить игру в шапочке, чтобы бинт не сползал на лицо.
В концовке «Ростову» вновь удалось взять мяч под свой контроль, но, как и раньше, игра проходила практически без ударов по чужим воротам. Владимир Федотов ответил на активность противников сразу тремя заменами. На поле появились Александр Руденко, Марко Дуганджич и Никита Бурмистров.
С последней рокировкой тренер явно не угадал. Уже в добавленное арбитром время нападающий ударил по ноге Алеесами, за что получил от Казарцева жёлтую карточку. Однако после просмотра повтора рефери изменил своё решение и удалил футболиста, посчитав, что тот мог нанести Алеесами травму.
В итоге «Сочи» в преддверии важной встречи с «Локомотивом» остался сразу без четырёх важных футболистов — Бурмистрова, Нобоа, Заболотного и Терехова. Последние трое получат дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.
Южное дерби между командами впервые в истории завершилось вничью. Сочинцам не удалось продлить победную серию в противостоянии с принципиальным соперником, однако они сохранили за собой третье место. Опередить их по итогам тура в случае победы над «Краснодаром» сможет только «Спартак».