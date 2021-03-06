Отменённый гол Терехова и удаление Бурмистрова после просмотра повтора: как «Ростов» и «Сочи» разошлись миром в РПЛ

«Ростов» и «Сочи» разошлись миром в матче 21-го тура РПЛ. За более чем 90 минут команды так и не смогли поразить ворота друг друга. В конце первого тайма отличиться удалось защитнику гостей Сергею Терехову, но его гол был отменён из-за положения вне игры. Незадолго до финального свистка прямую красную карточку за удар соперника по ноге получил вышедший на замену полузащитник сочинцев Никита Бурмистров. Судья Василий Казарцев сначала показал ему горчичник, но изменил своё решение после просмотра повтора.

Жажда мести за исторический разгром

Ещё год назад противостояние «Сочи» и «Ростова» не вызвало бы повышенного интереса у болельщиков. Сочинцы лишь в прошлом сезоне дебютировали в РПЛ и с трудом сохранили прописку в элитном дивизионе.

Однако в текущем розыгрыше чемпионата России подопечные Владимира Федотова ведут борьбу за медали. В начале года команда не только выбила из Кубка России «Краснодар», но и разгромила «Арсенал», что позволило ей подняться на третье место в турнирной таблице национального первенства.

В свою очередь, «Ростов» имел возможность не только догнать соперника, но и отомстить ему за историческое поражение в июне со счётом 1:10. Тогда в преддверии южного дерби в стане жёлто-синих произошла вспышка коронавируса, и они попросили сочинцев о переносе матча, но те ответили отказом. В результате на игру отправился фактически молодёжный состав.

В первом круге подопечным Валерия Карпина взять реванш не удалось. На стадионе «Фишт» они потерпели поражение — 2:4. Дополнительной принципиальности противостоянию придавал тот факт, что многие футболисты «Сочи» ранее выступали за «Ростов»: Сослан Джанаев, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Кристиан Нобоа, Ивелин Попов.

Однако в отчётной игре хозяевам претендовать на победу также было непросто, поскольку они понесли целый ряд чувствительных потерь. По разным причинам встречу пропускали Максим Осипенко, Кэнто Хасимото, Павел Мамаев, Матиас Норманн и Хорен Байрамян.

Карпину пришлось идти на эксперименты. Так, пару Деннису Хаджикадуничу в центре обороны составил Хайтам Алеесами, а в середине поля расположились 18-летний Армин Гигович, 22-летний новичок команды Георгий Махатадзе и 21-летний Данил Глебов.

Активное начало «Ростова»

Казалось, «Ростов», лишившийся нескольких лидеров, будет смотреться не слишком убедительно. Однако на деле хозяева очень активно начали матч и с первых минут буквально подавили соперника сильным прессингом. По сути, подопечные Карпина не позволяли гостям выйти в атаку. Их владение мячом зачастую заканчивалось уже на собственной половине поля, а фланги не работали вовсе.

Футболисты «Ростова», совершив очередной отбор, стремились тут же организовать опасный выпад. Так, на пятой минуте едва не забил новичок команды Али Соу. Гамбиец получил передачу в штрафной и практически с линии вратарской пробил в дальний угол, но Сослан Джанаев спас «Сочи».

Следом Альмквист с острого угла не попал в створ после заброса Алексея Козлова. Наконец, всё тот же швед по истечении получаса игры, получив прекрасный пас от Соу в штрафной, далеко отпустил от себя мяч и позволил Джанаеву забрать его.

Впрочем, ближе к середине первого тайма игра выровнялась. Стартовый запал хозяев постепенно иссяк, а гости начали гораздо чаще брать мяч под свой контроль и переходить на чужую половину поля.

Однако наиболее опасные свои моменты они создали, используя фирменное оружие — розыгрыш стандартных положений. Так, после подачи Кристиана Нобоа с правого фланга Антон Заболотный попал в штангу.

А самый запоминающийся эпизод произошёл незадолго до свистка на перерыв. После очередного кросса с правого края Сергей Песьяков ошибся на выходе и кулаком только подправил мяч в направлении Сергея Терехова. Защитник из пределов штрафной спокойно пробил в пустой створ.

Но судья Василий Казарцев после совещания с коллегами на VAR справедливо отменил гол. Дело в том, что мяч после удара Терехова попал в лежащего на линии ворот Ивана Миладиновича. Серб не только находился в положении вне игры, но ещё и сыграл рукой.

Боевой настрой «Сочи»

Второй тайм получился куда менее богатым на опасные моменты. Точнее, их практически не было. Вернувшись из раздевалки, активнее начали игру сочинцы. Они по-прежнему делали ставку в основном на подачи справа, куда регулярно смещался Нобоа, в сторону Заболотного. Пару раз Антону удалось даже пробить по воротам.

После очередной верховой дуэли нападающий получил рассечение головы. Врачи оказали форварду помощь, и он вернулся на поле забинтованный.

После этого инициативу перехватил «Ростов». К тому же Карпин освежил линию атаки, выпустив Романа Тугарева и Владимира Обухова вместо подуставших Махатадзе и Дмитрия Полоза. Но период активности жёлто-синих оказался совсем коротким. Воротам Джанаева они не угрожали вовсе, а Соу с мячом практически не встречался.

За 20 минут до окончания основного времени счёт по рассечениям сравнялся. Нобоа после подачи партнёра пытался нанести удар через себя практически с линии вратарской и ударил ногой по голове Хаджикадунича. В результате эквадорец получил жёлтую карточку, а швед был вынужден продолжить игру в шапочке, чтобы бинт не сползал на лицо.

В концовке «Ростову» вновь удалось взять мяч под свой контроль, но, как и раньше, игра проходила практически без ударов по чужим воротам. Владимир Федотов ответил на активность противников сразу тремя заменами. На поле появились Александр Руденко, Марко Дуганджич и Никита Бурмистров.

С последней рокировкой тренер явно не угадал. Уже в добавленное арбитром время нападающий ударил по ноге Алеесами, за что получил от Казарцева жёлтую карточку. Однако после просмотра повтора рефери изменил своё решение и удалил футболиста, посчитав, что тот мог нанести Алеесами травму.

В итоге «Сочи» в преддверии важной встречи с «Локомотивом» остался сразу без четырёх важных футболистов — Бурмистрова, Нобоа, Заболотного и Терехова. Последние трое получат дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.

Южное дерби между командами впервые в истории завершилось вничью. Сочинцам не удалось продлить победную серию в противостоянии с принципиальным соперником, однако они сохранили за собой третье место. Опередить их по итогам тура в случае победы над «Краснодаром» сможет только «Спартак».