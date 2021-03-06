Дзюба поддержал чемпиона UFC Яна перед боем со Стерлингом

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна перед титульным поединком с американцем Алджамейном Стерлингом.

Дзюба опубликовал в своём Instagram фото российского бойца, прикрепив подпись: «Я за Яна».

Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счету 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее Александр Шлеменко предположил, что Ян будет стараться досрочно победить Стерлинга.