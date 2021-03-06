Шлеменко считает, что Ян будет стараться досрочно победить Стерлинга
- © Пресс-служба RCC
«Чемпион всегда фаворит. Я хорошо не разбираюсь в этом дивизионе, если честно, то не помню Стерлинга даже по отрывкам, но отдам предпочтение Петру. В этом бою Петя будет стараться выйти на досрочку. Он любит это», — цитирует Шлеменко Sport24.
Поединок Ян — Стерлинг пройдёт на турнире UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени.
Ранее Гаджиев выразил мнение, что Ян нокаутирует Стерлинга в поздних раундах.