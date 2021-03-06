Шлеменко считает, что Ян будет стараться досрочно победить Стерлинга

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко сделал свой прогноз на бой за чемпионский титул в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Пётром Яном и Алджэмейном Стерлингом.
Шлеменко считает, что Ян будет стараться досрочно победить Стерлинга
  • © Пресс-служба RCC

«Чемпион всегда фаворит. Я хорошо не разбираюсь в этом дивизионе, если честно, то не помню Стерлинга даже по отрывкам, но отдам предпочтение Петру. В этом бою Петя будет стараться выйти на досрочку. Он любит это», — цитирует Шлеменко Sport24.

Поединок Ян — Стерлинг пройдёт на турнире UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени.

Ранее Гаджиев выразил мнение, что Ян нокаутирует Стерлинга в поздних раундах.

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