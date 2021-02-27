«Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ

«Сочи» одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Сочи» дубль оформил Антон Заболотный отличившийся на 51-й и 67-й минутах. Ещё по одному мячу на 53-й и 58-й минутах забили Сергей Терехов и Жоазиньо соответственно.

«Сочи», набрав 36 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 14 очками — на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что «Ростов» в меньшинстве ушёл от поражения в матче РПЛ с «Зенитом».