«Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ

Короткая ссылка
«Сочи» одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ
  • © pfcsochi.ru

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Сочи» дубль оформил Антон Заболотный отличившийся на 51-й и 67-й минутах. Ещё по одному мячу на 53-й и 58-й минутах забили Сергей Терехов и Жоазиньо соответственно.

«Сочи», набрав 36 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 14 очками — на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что «Ростов» в меньшинстве ушёл от поражения в матче РПЛ с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить