«Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Сочи» дубль оформил Антон Заболотный отличившийся на 51-й и 67-й минутах. Ещё по одному мячу на 53-й и 58-й минутах забили Сергей Терехов и Жоазиньо соответственно.
«Сочи», набрав 36 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 14 очками — на 14-м месте.
Ранее сообщалось, что «Ростов» в меньшинстве ушёл от поражения в матче РПЛ с «Зенитом».