«Ростов» в меньшинстве ушёл от поражения в матче РПЛ с «Зенитом»
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счётом 2:2.
«Ростов» забил первым. На 44-й минуте отличился Али Соу.
На 56-й минуте подопечные Валерия Карпина остались вдесятером. Прямую красную карточку получил Максим Осипенко.
Мяч в свои ворота в составе гостевой команды на 73-й минуте срезал Николай Поярков.
За «Зенит» на 77-й минуте забил Далер Кузяев.
«Ростов» сумел уйти от поражения благодаря второму голу Соу, забившего на 89-й минуте.
«Зенит» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» с 33 очками — пятый.
Ранее сообщалось, что гол Глушакова помог «Химкам» нанести «Уфе» третье поражение подряд в РПЛ.