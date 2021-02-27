«Ростов» в меньшинстве ушёл от поражения в матче РПЛ с «Зенитом»

Санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ),

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счётом 2:2.

«Ростов» забил первым. На 44-й минуте отличился Али Соу.

На 56-й минуте подопечные Валерия Карпина остались вдесятером. Прямую красную карточку получил Максим Осипенко.

Мяч в свои ворота в составе гостевой команды на 73-й минуте срезал Николай Поярков.

За «Зенит» на 77-й минуте забил Далер Кузяев.

«Ростов» сумел уйти от поражения благодаря второму голу Соу, забившего на 89-й минуте.

«Зенит» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» с 33 очками — пятый.

Ранее сообщалось, что гол Глушакова помог «Химкам» нанести «Уфе» третье поражение подряд в РПЛ.