Гол Глушакова помог «Химкам» нанести «Уфе» третье поражение подряд в РПЛ
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 2:1.
В составе гостей на 49-й минуте забил Мохамед Конате, а на 62-й отличился Денис Глушаков. В компенсированное время башкирская команда отыграла один мяч — голом отметился Владислав Камилов.
На 74-й минуте коллектив из Московской области остался в меньшинстве после удаления Ильи Кухарчука.
Для «Уфы» это поражение стало третьим подряд, а «Химки», наоборот, третий матч подряд выиграли.
«Химки» набрали 28 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 13 очками находится на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что тренер «Химок» Игорь Черевченко пропустит матч с «Уфой» из-за недомогания.