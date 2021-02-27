Гол Глушакова помог «Химкам» нанести «Уфе» третье поражение подряд в РПЛ

Подмосковные «Химки» в меньшинстве одолели «Уфу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 2:1.

В составе гостей на 49-й минуте забил Мохамед Конате, а на 62-й отличился Денис Глушаков. В компенсированное время башкирская команда отыграла один мяч — голом отметился Владислав Камилов.

На 74-й минуте коллектив из Московской области остался в меньшинстве после удаления Ильи Кухарчука.

Для «Уфы» это поражение стало третьим подряд, а «Химки», наоборот, третий матч подряд выиграли.

«Химки» набрали 28 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 13 очками находится на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что тренер «Химок» Игорь Черевченко пропустит матч с «Уфой» из-за недомогания.