Дальний «выстрел» Крыховяка, рывок Бериши на 50 метров, удар со штрафного Жоаозиньо: лучшие голы второй трети сезона РПЛ

В Российской премьер-лиге сыграны две трети сезона-2020/21. За вторые десять туров команды забили 213 мячей. RT сделал подборку самых эффектных на данный момент голов РПЛ. Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поразил ворота ЦСКА дальним ударом, вингер «Химок» Резиуан Мирзов отличился после яркого дриблинга, по пути обыграв троих соперников. Хавбек «Сочи» Жоаозиньо исполнил штрафной в стиле Лионеля Месси, а форвард «Ахмата» Бернард Бериша забил после рывка на 50 метров.

10. Никола Влашич (ЦСКА)

12-й тур. ЦСКА — «Арсенал». 58-я минута. 3:0.

Открывает подборку лучших голов второй трети сезона РПЛ эффектный дальний удар в исполнении Николы Влашича. Хорватского полузащитника смело можно назвать завсегдатаем подобных топов — за последние два сезона он уже трижды попадает в данный рейтинг, а в марте 2020 года даже занял первое место. На этот раз ему не удалось повторить успех, хоть «выстрел» получился довольно запоминающимся.

В начале второго тайма встречи с «Арсеналом» Влашич получил передачу в десяти метрах от штрафной площади, сместился в правую сторону и хлёстко пробил в дальний угол. Мяч прошёл впритирку со штангой, а Никола наглядно продемонстрировал, почему тренерский штаб ЦСКА не воспрещает ему чаще других бить по воротам. Именно хорват больше прочих угрожает голкиперам оппонента (76) и занимает второе место по числу ударов в створ в среднем за 90 минут (1,82). По этому показателю он уступает только Денису Макарову из «Рубина» (1,93).

9. Алан Дзагоев (ЦСКА)

13-й тур. «Ротор» — ЦСКА. 41-я минута. 0:1

Строчкой выше расположился партнёр Влашича по армейскому клубу. Для Алана Дзагоева нынешний сезон вполне можно назвать одним из самых удачных за последнее время. На данный момент он уже провёл больше матчей во всех турнирах, чем за два предыдущих первенства, а по системе «гол + пас» и вовсе приближается к собственным показателям 2017 — 2018 годов. Тогда он набирал в среднем по 0,41 очка за игру, а сейчас — 0,28. С учётом того, что за два предыдущих сезона он не записал на свой счёт ни одного балла, прогресс налицо.

При этом Дзагоев не только стал играть заметно эффективнее, но и вновь начал отличаться яркими взятиями ворот. Одно из таких случилось в матче с «Ротором». Алан открылся примерно в той же зоне, что и Влашич в предыдущем случае, получил пас от Арнора Сигурдссона, но пробил без подработки и низом. Мяч влетел точно в правый нижний угол. Без шансов для Йосипа Чондрича.

8. Бернард Бериша («Ахмат»)

12-й тур. «Ахмат» — «Уфа». 77-я минута. 3:1.

Впервые в топе лучших голов трети сезона по версии RT оказался шедевр за авторством Бернарда Бериши. В течение вторых десяти туров первенства косовар отметился сразу тремя яркими мячами — реализовал пенальти в стиле Антонина Паненки, замкнул навес в падении, а также отличился после феноменального забега на полполя. В рейтинг попал именно второй из них, который помог «Ахмату» гарантировать себе победу в домашней встрече с «Уфой».

К этому момента Бериша уже успел реализовать пенальти и ассистировать Владимира Ильину, а за 13 минут до окончания основного времени наказал соперников за излишнюю увлечённость атакой. Почти все футболисты «Уфы» расположились на половине поля «Ахмата», что позволило Бернарду вырваться один на один с Александром Беленовым. Он оказался первым на мяче после выноса Зорана Нижича, рискуя получить «горчичник» за опасную игру, прокинул мяч мимо защитника и устремился к воротам. Косовар вполне мог пробить наверняка, но вместо этого в издевательской манере уложил голкипера на газон и отправил «снаряд» точно под перекладину.

7. Джордан Ларссон («Спартак»)

12-й тур. «Краснодар» — «Спартак». 81-я минута. 1:3.

Не менее красочным получился гол в исполнении Джордана Ларссона, также впервые оказавшегося в почётном списке. Шведский форвард уже давно продемонстрировал, что не зря носит фамилию великого отца и владеет отличным ударом издали. В очередной раз он напомнил об этом во встрече с «Краснодаром». Игрок «Спартака» отличился в концовке противостояния и, как и Бериша, снял все вопросы о триумфаторе.

Помимо самого Ларссона, важнейшую роль в организации гола сыграли его партнёры по команде. Павел Маслов выдал классную длинную передачу со своей половины поля, а Александр Кокорин подкараулил ошибку Кайо и прорвался к штрафной, после чего адресовал пас одноклубнику. Поначалу могло показаться, что Джордан немного промедлил и упустил момент для удара, но тот эффектно развернулся и в падении пробил точно в угол.

6. Антон Заболотный («Сочи»)

13-й тур. «Сочи» — «Локомотив». 14-я минута. 1:0

В отличие от Ларссона, Заболотный хоть и забивает не так часто, но практически всегда делает это красиво. За последние два сезона он лишь восемь раз отличился в матчах РПЛ, и ровно половина этих голов оказалась достойна попадания в рейтинг RT. Очередной шедевр пришёлся на игру с «Локомотивом» и помог «Сочи» взять верх над действующим серебряным призёром чемпионата страны.

Форвард сборной России вновь проявил свои лучшие качества и здорово пробил головой. Обычно подобные взятия ворот ценят за высокий прыжок исполнителя, но здесь стоит обратить внимание на траекторию полёта мяча. Тот взмыл в воздух по высокой дуге и опустился точно за шиворот Маринато Гилерме. В похожем стиле он забил во встрече с ЦСКА в период выступлений за «Тосно».

5. Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

15-й тур. «Спартак» — «Динамо». 79-я минута. 0:1.

Строчкой выше расположился удар с дистанции в исполнении Дмитрия Скопинцева. За свою карьеру левый защитник лишь пять раз отличался на высшем уровне и дважды от его руки пострадали топ-клубы. В ноябре 2018-го он помог «Ростову» победить «Краснодар» в четвертьфинале Кубка России, а два года спустя — огорчил «Спартак».

Причём изначально мало что предвещало гол. Контратака «Динамо» получилась не самой резкой: Гильермо Варела не смог оторваться от опекунов и адресовал передачу Скопинцеву, которого от ворот отделяли сразу пятеро игроков противника. Однако Дмитрий не растерялся и сначала прокинул мяч между ног Алексу Кралу, а затем мощно зарядил в дальний угол с 25 метров. Александр Максименко вытянулся в струну, но даже это не позволило ему спасти свою команду.

4. Жоаозиньо («Сочи»)

20-й тур. «Сочи» — «Арсенал». 58-я минута. 3:0.

В шаге от тройки призёров остановился филигранный удар за авторством Жоаозиньо. И это событие можно назвать своего рода уникальным, ведь ранее бразилец лишь раз забивал прямым ударом со штрафного. Произошло это в октябре 2011 года. Тогда хавбек «Краснодар» прошил сетку ворот «Ростова» и помог «быкам» одержать вторую победу в южном дерби в истории. На этот раз помешать ему отличиться не сумел голкипер тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин. Но шансов у него было немного.

«Сочи» получил право на стандарт в зоне правого полуфланга на расстоянии 23 метров от ворот — идеальная позиция для левши. К мячу подошли Кристиан Нобоа, и Жоаозиньо, но ответственность на себя взял именно бразилец и направил мяч в ближнюю девятку. Удар получился не столько сильным, сколько точным, что напомнило о манере исполнения штрафных Лионеля Месси.

3. Резиуан Мирзов («Химки»)

12-й тур. «Ростов» — «Химки». 90 + 1’ минута. 0:1.

По-своему о шедеврах в исполнении Месси напомнил и гол Мирзова. Правда, если Лионель в основном совершал слаломы в штрафную с правого края, то Резиуан начал движение на левом. Арендованный у «Спартака» вингер прошёл вдоль лицевой линии, оставил не у дел трёх игроков «Ростова» и не оставил шансов Сергею Песьякову.

Стоит отметить, что Мирзову не впервой оформлять голы после ярких сольных проходов. В 2018 году он прошёл почти половину поля и обыграл трёх игроков в матче «Тосно» — «Авангард». Этот мяч не только принёс ленинградскому клубу победу в Кубке России, но и стал последним в его истории. Впоследствии коллектив проиграл «Уфе» в 30-м туре РПЛ со счётом 0:5 и завершил своё существование.

2. Андрес Понсе («Ротор»)

12-й тур. «Локомотив» — «Ротор». 57-я минута. 1:2.

Как показывает рейтинг, 12-й тур стал самым урожайным на красивые голы во второй трети сезона чемпионата России. В общей сложности он делегировал в данный список сразу пятерых представителей, а выше всех оказался точный удар Андреса Понсе. Причём он стал не только запоминающимся, но и крайне важным для команды. «Ротор» обыграл действующего серебряного призёра и одержал первую победу в РПЛ с сентября 2004 года.

Что касается самого взятия ворот, то оно получилось на загляденье. В один момент могло показаться, что атака гостей забуксовала, но Фламарион принял правильное решение и адресовал пас Понсе, находившемуся на границе штрафной. Венесуэлец одним касанием обработал мяч, а вторым послал его точно под перекладину. Гилерме не помог даже отчаянный прыжок.

1. Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

20-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. 41-я минута. 2:0.

На этот раз на вершине оказался Гжегож Крыховяк, претендующий на звание короля дальних ударов РПЛ. Ранее «выстрелы» с дистанции уже трижды помогали ему попасть в рейтинг лучших голов по версии RT, но лишь однажды он оказался в верхней пятёрке.

Филигранному удару Крыховяка предшествовал замечательный поперечный заброс опального Франсуа Камано. До того момента гвинеец не набрал ни одного балла по системе «гол + пас» в РПЛ и зачастую справедливо становился объектом критики, но встречу с ЦСКА провёл на неплохом уровне. Однако основная заслуга всё же принадлежит самому Гжегожу. Поляк принял передачу на грудь, подработал коленом и с ходу впечатал мяч в ближнюю девятку. Наверняка ценность гола была бы ещё выше, если бы в воротах армейцев находился Игорь Акинфеев, вряд ли даже он сумел бы совершить сейв.