РФС объяснил решение по эпизоду с рукой Мозеса в матче Кубка России «Динамо» — «Спартак»

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В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение по эпизоду с рукой полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».
РФС объяснил решение по эпизоду с рукой Мозеса в матче Кубка России «Динамо» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только неотредактированные записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

В РФС отмечают, что на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить пенальти.

«Видеозаписи с итогами ЭСК для YouTube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии. В ролике о решении по матчу «Динамо» — «Спартак» для более наглядного показа запрещённой зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания «Спорт-экспресс», поскольку на нём отчётливо видно место контакта мяча и руки, что даёт возможность графически показать границу разрешённой и запрещённой зон», — добавили в РФС.

Ранее сообщалось, что РФС проводит проверку по поводу фото с игрой рукой в матче «Динамо» — «Спартак».

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