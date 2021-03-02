РФС проводит проверку по поводу фото с игрой рукой в матче «Динамо» — «Спартак»

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку в отношении монтажёра, который изменил фото для разбора момента с пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо».
РФС проводит проверку по поводу фото с игрой рукой в матче «Динамо» — «Спартак»
  • РИА Новости

«РФС проводит внутреннюю проверку, решения будут приняты по её итогам», — приводит слова представителя РФС «Чемпионат».

В матче был назначен пенальти из-за игры рукой футболиста «Спартака» Виктора Мозеса. Недавно РФС предоставил фотографии эпизода, после чего организацию заподозрили в использовании фотошопа.

«Динамо» одержало победу над «Спартаком» со счётом 2:0 благодаря голу с пенальти Даниила Фомина и забитому мячу Константина Тюкавина.

Ранее в РФС поддержали решение арбитра Левникова по пенальти в матче «Динамо» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить