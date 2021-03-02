РФС проводит проверку по поводу фото с игрой рукой в матче «Динамо» — «Спартак»
- РИА Новости
«РФС проводит внутреннюю проверку, решения будут приняты по её итогам», — приводит слова представителя РФС «Чемпионат».
В матче был назначен пенальти из-за игры рукой футболиста «Спартака» Виктора Мозеса. Недавно РФС предоставил фотографии эпизода, после чего организацию заподозрили в использовании фотошопа.
«Динамо» одержало победу над «Спартаком» со счётом 2:0 благодаря голу с пенальти Даниила Фомина и забитому мячу Константина Тюкавина.
Ранее в РФС поддержали решение арбитра Левникова по пенальти в матче «Динамо» — «Спартак».