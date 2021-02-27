В РФС поддержали решение арбитра Левникова по пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о решении экспертно-судейской комиссии по эпизоду с пенальти в матче 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».
В РФС поддержали решение арбитра Левникова по пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развёрнутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде, — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

«Динамо» одержало победу над «Спартаком» со счётом 2:0 благодаря голу с пенальти Даниила Фомина и забитому мячу Константина Тюкавина.

Ранее Антон Фетисов сообщал, что «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по матчу с «Динамо».

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