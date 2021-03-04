«Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ рассудит Мешков

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Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ рассудит Мешков
  • РИА Новости

Встречу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Виталий Мешков. Его помощниками станут Дмитрий Мосякин и Владимир Миневич. Резервным арбитром назначен Игорь Низовцев. Ответственные за систему видеопомощи (VAR) — Артём Любимов и его помощник Антон Аверьянов.

Назначения на остальные игры 21-го тура можно посмотреть на официальном сайте РПЛ.

Ранее определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу.

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