«Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ рассудит Мешков
- РИА Новости
Встречу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Виталий Мешков. Его помощниками станут Дмитрий Мосякин и Владимир Миневич. Резервным арбитром назначен Игорь Низовцев. Ответственные за систему видеопомощи (VAR) — Артём Любимов и его помощник Антон Аверьянов.
Назначения на остальные игры 21-го тура можно посмотреть на официальном сайте РПЛ.
Ранее определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу.