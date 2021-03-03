Определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу

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Стали известны все участники матчей 1/4 финала Кубка России по футболу.
Определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Последним четвертьфиналистом Кубка России стал футбольный клуб «Уфа», который 3 марта на стадионе «Нефтяник» в Уфе одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счётом 3:0.

Таким образом, в четвертьфинале Кубка сыграют ЦСКА, тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат», московские «Динамо» и «Локомотив», самарские «Крылья Советов», а также клубы «Сочи» и «Уфа».

Ранее Российский футбольный союз назвал дату жеребьёвки 1/4 финала Кубка России по футболу.

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